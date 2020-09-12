İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün bölge yapılanmaları içinde sözde ‘abi’ ve ‘abla’ düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Halen devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020, 10:36