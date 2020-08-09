İstanbul’da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü

İstanbul’un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.
Klima üniteleri kaldırılacakKonuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından “Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya Camii, Sümela Manastırı gibi tarihi eselerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan’ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O kllima oradan kaldırılacak” diye paylaşımda bulundu.