İstanbul’da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü

İstanbul’un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisinin bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı. Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi. Öte yandan Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

Klima üniteleri kaldırılacak

Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından “Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya Camii, Sümela Manastırı gibi tarihi eselerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan’ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O kllima oradan kaldırılacak” diye paylaşımda bulundu.