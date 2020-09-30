İstanbul’da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon: yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Rus ve Orta Asya kökenli kişilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis timleri, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve Suriye iç savaşında doğrudan yer alan selefi örgütlerden Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik gece operasyon düzenlemişti.
Polisiye soruşturmaya hedef olan kişilerin, geçmiş dönemde DEAŞ ve HTŞ/FEC/ENC saflarında Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerindeki çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları ileri sürülüyor.
Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.