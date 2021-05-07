İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında bu gece kent genelinde 10 ayrı ilçede 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların kaldıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.DEAŞ şüphelisi 8 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.