İstanbul’da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 29’u gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin dijitallerindeki incelemesinde örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri ve 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için YSK’ya başvurmaya yönlendirdikleri tespit edildi.