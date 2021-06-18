İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlerde çalışan, haklarında yakalama kararı verilen 27 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlerde çalıştıkları ve irtibatlı oldukları ileri sürülen 27 şüpheli haklarında yakalama kararı verildi. Bu sabaha karşı 27 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 FETÖ üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Emniyete götürülen zanlıların ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.