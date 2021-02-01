İstanbul’da forex dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

Kurdukları yasa dışı foreks şirketi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, kurdukları yasa dışı foreks şirketi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen bir şebeke tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Zanlılar, önceki gün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 4’ü tutuklanarak evine konuldu. Operasyonda yakalanıp mahkemeye çıkarılan 2 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildiği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 11:13