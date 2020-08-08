İstanbul’da gelin arabası dahil 3 araca ceza yazıldı

İstanbul Sarıyer’de trafik ekipleri er ve erbaş sevkiyle ilgili çalışma yaptıkları sırada denk gelen düğün konvoyunu durdurarak gelin arabası dahil 3 araca cezai işlem uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde er ve erbaş sevkiyle ilgili yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma yaptı. Tedbir amaçlı yapılan çalışma sırasında Büyükdere Caddesi üzerinde düğün konvoyuna denk gelen ekipler, konvoyu bir süre takip etti. Konvoyda uygunsuz hareketlerde bulunulması üzerine ekipler, Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde konvoyu durdurarak gelin arabası dahil 3 araca cezai işlem uyguladı. Konvoydaki araç sürücülerden Ü.S., F.A. ve E.S’ye ses cihazlarını rahat ve huzuru bozacak şekilde kullanmak ve kişilere zarar verecek şekilde uygunsuzca araç sürme suçlarından toplamda 528 TL para cezası kesildi.