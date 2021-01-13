İstanbul’da haraç çetesine operasyon: 6 gözaltı

İstanbul’da bir iş adamının şirketine el koymaya çalışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında “nitelikli yağma” ve “tehdit” gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla aranan organize suç örgütü üyesi S.B., A.İ.P., S.D., N.S., K.A., ve M.Ö. 6 kişinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda söz konusu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 av tüfeği, bu silahlara ait 14 fişek ile değeri yazılmamış 12 adet imzalı halde senet ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.