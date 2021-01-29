İstanbul’da “kafe” görünümlü silah imalathanesine operasyon: 24 silah ele geçirildi

İstanbul’da, üst katı “kafeterya”, alt katı “silah atölyesi” olarak kullanılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Baskında 21’i ruhsatsız tabanca, ikisi ruhsatsız pompalı tüfek ve biri kurusıkı tabanca olmak üzere 24 silah ele geçirilirken, yasadışı silah ticareti yapan 7 şüpheli yakalandı.
Mikrodalga fırındaki tepsilerden mermi çıktıYapılan operasyonlarda 21 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 51 şarjör, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 491 fişek, 29 av tüfek fişeği, atölyede açılmış 23 namlu, 40 civarında kesilmiş kurusıkı namlusu, 15 tabanca sürgüsü ile 5 horoz tertibatı ele geçirildi. Gözaltına alınıp sorgulanan zanlılardan M.H., çıkarıldığı mahkemece “silah imalatı ve ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 6 şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.