İstanbul’da organ ticareti operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde organ ticareti yapanlara polis ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan, 2’si tutuklandı.
Adli soruşturmanın devamı sırasında, şüphelilerden B.A. isimli şahsın böbreğini borçlarından dolayı zorla satmak durumunda kaldığını beyan etmesi üzerine, yapılan araştırmalar sonucu, böbreği aldığı belirlenen E.U. isimli şahıs ile E.U. isimli şahsın kardeşi olan ve kimlik bilgileri üzerinden yasa dışı organ nakli yapılan M.Ş.U. isimli şahıslarda 12 Ağustos günü Mardin’de yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili ilimizde yakalanan ve “Resmi Belgede Sahtecilik” ile “Organ ve Doku Ticareti” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Y, B.A, E.U. ve M.Ş.U. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. K.Ü, M.Ü. ve İ.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartı uygulanırken, N.B. ve İ.E. isimli şahıslar ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 16:11