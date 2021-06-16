İstanbul’da PKK’ya operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan tespitlerin ardından kentin 5 ayrı ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirdi.Yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.