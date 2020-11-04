İstanbul’da şafak operasyonu: Yıllardır aranan iki cinayet zanlısı yakalandı

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yıllardır aranan iki cinayet zanlısı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaları bulunan şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu harekete geçen ekipler, 3 Ekim günü sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 2003 yılında Küçükçekmece’de meydana gelen kasten öldürme suçuyla ilgili olarak 17 yıl 4 ay kesilmiş hükümle aranması olan Burak Bezmez (43) ile 2002 yılında Gaziosmanpaşa’da meydana gelen kasten öldürme suçuyla ilgili olarak 20 yıl kesilmiş hükümle aranması olan Mesut Askar (52) yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.