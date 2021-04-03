İstanbul’da sahte dolar operasyonu

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte 3 milyon 950 bin dolar ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Dolar operasyonu kameraya yansıdı.Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir şebekenin, yüklü miktarda sahte yabancı para bastıkları ve bunları valizlerle piyasaya sürmeye hazırlandıkları ihbarını aldı. Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde bulunan bir adreste basılan ve piyasaya sürülmek üzere olan eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, sahte doları bastıkları ileri sürülen Suriye uyruklu M.Ş. ve M.Q. adlı 2 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adresteki aramalarda 2 adet para sayma makinesi ile birlikte binlerce deste halinde çeşitli harf serilerinden oluşan toplam 3 milyon 950 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.