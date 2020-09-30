İstanbul’da şüpheli ölüm: Atladı mı, atıldı mı

İstanbul’da bir kadının şüpheli bir şekilde ölümünün bu kez Ataşehir’de yaşandığı ortaya çıktı. Ataşehir’de bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Şeyda Yılmaz (46), önceki hafta 20 katlı rezidansın 8’inci katından düşmüş halde bulundu.
Yılmaz’ın cenazesi 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrolle serbest kaldı. Yılmaz’ın yakınları olayın “cinayet” olduğu iddiasında bulunurken, Şeyda Yılmaz’ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D.’nin olayın yaşandığı rezidansa geçen Mart ayında taşındığı öğrenildi. Rezidansta yaşayan başka kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları bildirildi. Yönetime gönderilen e-posta mesajında M.A.D.’nin çevreye rahatsızlık verdiği, gerekli önlemin alınmasının talep edildiği öğrenildi. M.A.D.’nin sosyal medya hesaplarında ise elinde silahlı çok sayıda fotoğrafı bulunuyor.