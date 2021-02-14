İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Narkotik polisinin kent genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 62 kilo 832 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan aramalarda 28 kilo 800 gram bonzai, 28 kilo 123 gram sentetik kannabinoid, 5 kilo 781 gram eroin, 128 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 19 adet fişek olmak üzere toplamda 62 kilo 832 gram uyuşturucu ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 14:38