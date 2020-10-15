İstanbul’da vergi müfettişlerine rüşvet vermeye kalkan 2 şüpheliye suçüstü

İstanbul’da vergi müfettişine rüşvet vermeye çalışan şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumunda görevli bir vergi müfettişi, firmaları denetlediği sırada rüşvet teklifiyle karşılaştı. Müfettiş, bunun üzerine durumu hemen polise bildirdi. Polis ile vergi müfettişi ortak hareket ederek rüşvet teklifinde bulunan kişileri takibe aldı.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen teknik ve fiziki takip başlattı. Vergi müfettişine rüşvet teklifinde bulunan 3 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliden H.Ç. ve E.Y. isimli şahıslar Maltepe’de rüşvet verdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.Ç. ve E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, vergi müfettişine rüşvet teklif ettiği ileri sürülen üçüncü şahsın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 15:20