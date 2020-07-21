banner3088

İstiklal Caddesi’nde şüpheli paket paniği

İstiklal Caddesi’ne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri caddeyi yaya geçişine kapatarak önlem alırken, bomba imha ekibinin müdahalesi sonrası çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi’nde şüpheli paket paniği

İstiklal Caddesi’ne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri caddeyi yaya geçişine kapatarak önlem alırken, bomba imha ekibinin müdahalesi sonrası çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi’nde bir dükkanın önündeki şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi yaya geçişine kapatarak şeritle çevirdi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın boş olduğu ortaya çıktı. Yaya geçişine kapatılan cadde, ekiplerin müdahalesi sonrası tekrar normale döndü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFF 2.Lig Play-Off Yarı Finalinde eşleşmeler belli...
TFF 2.Lig Play-Off Yarı Finalinde eşleşmeler belli...
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197