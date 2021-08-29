İtalya’dan Ukrayna’ya seyir halinde olan Consolidator adlı, 190 metre boyundaki dökme yük gemisi makine arızası yaşadı. Kınalıada’da arıza yaşayan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 Römorkörü eşliğinde arıza yaşadığı yerden alınarak Ahırkapı’ya demirletildi.
İtalya’dan gelen yük gemisi Kınalıada’da arızalandı
İtalya’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Ahırkapı’ya demirletildi.