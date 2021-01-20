Japonya’da finansal usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulurken İstanbul aktarmalı olarak Lübnan’a kaçan Carlos Ghosn’a yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Türk vatandaşlarının davasında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, bir şirket yönetic

Japonya’da finansal usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulurken İstanbul aktarmalı olarak Lübnan’a kaçan Carlos Ghosn’a yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Türk vatandaşlarının davasında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.