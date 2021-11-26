Kaçak alkol imalathanesine operasyon, 4 ton sahte alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Silivri’de kaçak alkol üreten bir iş yerine operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşından önce Türkiye genelindeki eğlence mekanlarına ve vatandaşlara satılmak üzere sahte alkol üretildiğine dair bilgi alan ekipler harekete geçti. Yapılan fiziki takip ve çalışmalar sonucu, Silivri’de bir imalathane ve Beylikdüzü’nde bir deponun olduğu tespit edildi. Polis, Silivri’deki imalathaneye yaptığı baskında, kaçak yollarla temin edilen denatüre etil alkolün, damıtma kazanları vasıtasıyla damıtılarak boş bidonlara konulduğunu ve daha sonra ağızları kapatılan bidonların, dikkat çekmemesi için kolilere konularak kargolandığını belirledi. Bu doğrultuda, İstanbul’da satılmak üzere yola çıkan, sahte alkol yüklü 34 NS 4178 plakalı kamyonet ise ekipler tarafından fark edilerek yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan 3 şüpheli ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler Emniyet’e götürüldü.

İçine sahte alkol doldurulan bidonlara, piyasada bilinen etil alkol etiketleri yapıştırılarak orijinal süsü verildiği tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 21:43