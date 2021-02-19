Kadıköy’de işçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı

Kadıköy’de sabah saatlerinde kağıt toplama deposunda kalan işçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı.
Olayın yaşandığı yerde kalan Mehmet Güney isimli vatandaş, "Burası kağıtcıların toplu olarak kaldığı yer. 40 dakika önce biri girmiş içeri 20 ye yakın cep telefonu alıp gitmiş. 30-40 kişi kalıyor burada. Hiç farkına varamadım. Herkes ayrı yerde yatıyor adam girmiş içeri 6 ,7 ayrı yatılan yerden almış gitmiş. Gören hiç kimse yok. Şüphelendiğimiz kimsede yok. Gördüğümüz kimsede yok."Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili çalışma başlatıldı.