Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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