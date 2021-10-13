Kadıköy’de sokak ortasında işlenen vahşi cinayet kamerada

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir genç 20 yıl önce annesinin kaçtığı şahsı babası, amcası ve dayısı ile birlikte yaptığı plan sonrasında 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Murat T., Haziran ayında kendisini büyüten dedesini kaybetmesinin ardından babası Hacı T. tarafından çağrıldı. Babası 2001 yılında askerde olduğu sırada öz annesinin Kamuran Tün isimli şahısla birliktelikte evi terk ettiğini, annenin daha sonra başka bir adamla evlendiğini öğrendi. Baba Hacı T., oğlu Murat T.’ye konunun namus meselesi olduğunu ve Kamuran T.’yi öldürmeleri gerektiğini söyledi. Murat T.’nin bunu kabul etmesi üzerine Kamuran Tün’ü öldürmek üzere Murat T., babası Hacı T., amcası Salih T. ve dayısı Selçuk B. ile birlikte plan yapmaya başladı. Murat T., planını gerçekleştirmek üzere Şırnak’tan İstanbul’a geldiğinde Kamuran Tün isimli şahsı araştırmaya başladı ve şahsın Facebook hesabını buldu. Murat T., Züleyha takma ismiyle hesap açıp Kamuran Tün ile konuşmaya başladı. Konuşmalar esnasında Kamuran Tün’ün cep numarasını aldı.

Yaşanan sohbetin ardından Murat T., 4 gün önce Şırnak’tan babası ile İstanbul’a geldi. Burada dayısı Selçuk B.’nin Maltepe ilçesinde bulunan ikametinde kaldı. Ardından, Irak’ta kuaförlük işi yapan Kamuran Tün isimli şahsı bulabilmek için Duygu Hilal A. isimli kadınla iletişime geçti. Murat T. ve beraberindekiler, Duygu Hilal A.’ya, Kamuran Tün’den alacaklarının olduğunu söyleyerek, kendisinin Kamuran Tün ile buluşmasını talep etti. Duygu Hilal A., tıpkı Murat T.’nin sosyal medyada Kamuran Tün ile konuştuğu sahte hesabın sahibiymiş gibi davranarak Kamuran Tün ile irtibata geçti. 12 Ekim günü Hacı T., Selçuk B. ve Murat T., Tekirdağ iline giderek Duygu Hilal A. isimli şahsı alıp Kadıköy’e geldi. Duygu Hilal A. ile Kamuran Tün isimli şahıslar Kadıköy’de buluşarak bir restoranda yemek yedi. Murat. T. ile beraberindekiler ise ikiliyi bir süre izledi. Kamuran Tün ile Duygu Hilal A.’nın ayrılmasından sonra Murat T., Kamuran Tün’ün yanına giderek sokak ortasında 7 kez bıçakladı. Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’ne kaldırılan Kamuran Tün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştıkları anlaşılan ve azmettirici olarak değerlendirilen baba Hacı T., Tuzla’da yakalandı. Ayrıca dayı Selçuk B. Maltepe idaresinde kalmış olduğu adreste yakalandı. Duygu Hilal A. ise Tekirdağ’da yakalanarak İstanbul’a getirildi. Amca Salih T.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yakalanan şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan Kadıköy’de yaşanan cinayet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.