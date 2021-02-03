Kadıköy’deki eylemlerde 2 vatandaşın yaralanmasına ilişkin yakalanan üniversiteli adli kontrolle serbest

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından Kadıköy’de başlayan eylemler sırasında 2 vatandaşın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan üniversite öğrencisi H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan ve Kadıköy’e sıçrayan eylemler sırasında 2 vatandaşın darp edilerek yaralanmasına ilişkin 1 şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli H.D., savcılık sorgusunun ardından “silahla kasten yaralama” suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

24 yaşındaki üniversite öğrencisi H.D. ifadesinde, “2 Şubat günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım ve Söğütlüçeşme caddesi üzerinde ‘Kayyum Rektör İstemiyoruz’ konulu yürüyüş ve basın açıklaması için eylem yapmıştık. Eylemin kalabalık olması sebebiyle bir grup sivil vatandaş grubumuza karşı saldırıda bulunmak istedi. Ben ve eyleme katılan diğer arkadaşlarım kendilerini korumak amacıyla refleks olarak sözlü ve fiziki güç kullanmış olabiliriz, hatırlamıyorum. Şahsımdan şikayetçi olan kişiler grubumuza saldırıda bulunan karşıt grup içerisinde olabilirler” dedi.

Şahıslara delici, kesici ya da şişe ile saldırmadığını anlatan şüpheli, “Eylem kalabalık olduğu için çok fazla arbede yaşandı. O esnada M. ve T. isimli şahısların üzerilerinden telefon veya para çalınmasıyla ilgili bir olaya şahit olmadım. Bu şahısların telefonunu ve paralarını kesinlikle çalmadım. Bu şahısları darp edenleri de tanımıyorum. Ben kesinlikle hiç kimseyi darp etmedim” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Şüpheli H.D. hakkında “silahla kasten yaralama” suçundan haftada iki gün ikametine en yakın karakola giderek imza atması şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.