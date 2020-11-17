Kağıthane’de çocuğa dayak görüntülerine jet iddianame

Kağıthane’de beyin ameliyatı geçiren çocuğa dayak atılan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dayak atan şüphelinin 3 yıl 6 aya, görüntüyü kaydeden şüphelinin ise 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Talatpaşa’da bir iş yerinde yaşanmıştı. İddialara göre 8 yaşındayken 2’nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren Enes Y. (15) çalıştığı yerde şiddet ve işkenceye maruz kalmıştı. Çırak olarak görev yaptığı yerde Yücel B.’nin (30) uyguladığı şiddet nedeniyle Enes Y.’nin elinde ve kollarında kesik ile yanık izleri meydana gelmişti. Kameraya yansıyan şiddet anlarının ortaya çıkması ile beraber, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmiş ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Samet K.’nin olayın yaşandığı iş yerinin sahibi olduğu, şüpheli Yücel B.’nin aynı iş yerinde kaplama ustası, mağdurun Enes Y.’nin ise çırak olarak çalıştığı anlatıldı. İddianamede, müracaat tarihinden yaklaşık 3 hafta önce geçerli hiçbir neden yokken şüpheli Yücel B.’nin mağdura defalarca tokat attığı, şüpheli Bayram Samet K.’nın ise darp edilme anlarını görüntüye aldığı, her ne kadar kamera kayıtlarında şüpheli Bayram Samet K.’nın darp etme görüntüsü yok ise de, ‘evet Yücel abi devam et böyle’ diyerek şüpheli Yücel B.’nin mağduru darp etme kararlılığını kuvvetlendirdiği kaydedildi.

Şüphelilerin darp ederken kahkaha attığı anlatıldı

Mağdurun kamera görüntülerinde darp eylemine karşılık vermediğinin anlatıldığı iddianamede, tamamen kendisini korumacı bir tavırda olduğu, bu suretle kendisine yönelik darp eylemi açısından beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olduğu, şüphelilerin darp ederken kahkaha attıkları bu nedenle eylemi canavarca hisle gerçekleştirdikleri belirtildi. Mağdurun iddianamede yer alan ifadesinde, olaylardan 6 ay önce şüpheli Yücel B.’nin işaret parmağını tahta kesme makinesi ile kestiğini anlattığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli Yücel B.’nin bu olay nedeniyle de ayrıca ‘silahla yaralama’ suçundan ayrıca cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Şüphelilerin tutuklanması talep edildi

Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurda darp cebir izine rastlanmadığının belirtildiği iddianamede, kamera kayıtlarında eylemlerin sabit olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Yücel B.’nin ‘beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı canavarca hisle basit yaralama’ ve ‘beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı canavarca hisle silahla yaralama’ suçlarından 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Bayram Samet K.’nın ‘beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı canavarca hisle basit yaralama’ suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianamede, şüphelilerin tutuklanmaları talep edildi.