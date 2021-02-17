Kağıthane’de enkaz havadan görüntülendi

Kağıthane’de bir binayı çevreleyen istinat duvarının çökerek 4 aracı kullanılamaz hale getirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çöken duvarın geride bıraktığı enkaz ise havadan görüntülendi.
Sabah saatlerinde çevredeki binalarda inceleme yapan belediye yetkilileri istinat duvarındaki çökmenin binalara zarar vermediğini belirdi. İstinat duvarının yıllar önce mahalle sakinleri tarafından yapıldığı öğrenilirken bölgede gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.
Arabayı iki gün önce ilana koymuştumAracı zarar gören Bünyamin Terzi, “Gece saat, 02.00 sıralarında istinat duvarı çöktü. Çökünce komşular bize telefon ederek haber verdi. Maalesef arabamız perte çıktı. Kağıthane Belediye Başkanımız da geldi. Mağduriyetinizi karşılayacağız diye söz verdi. Baya bir gürültü olmuş. Arabayı iki gün önce ilana koymuştum. Satacaktım. Üst model alacaktım. Arabanın değeri 145 bin TL” dedi.