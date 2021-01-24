Kağıthane’de kumar operasyonu: 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

Kağıthane’de korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce mühürlenen bir iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye toplamda 55 bin lira para cezası kesildi. İş yerini tekrar mühürleyen ekipler, mührü bozan dükkan sahibi hakkında da işlem yaptı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak”, “Covid-19 Tedbirlerine Uymamak” ve “Emre Aykırı Davranmak” konuları ile ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce mühürlenen bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 16 şüphelinin kumar oynadıkları belirlendi. Polis ekipleri şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince toplam 55.504 lira idari para cezası işlemi uyguladı.

Öte yandan iş yerinin 7 Ocak 2021 tarihinde mühürlendiği ve mühür bozma işlemi ile ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Polis ekipleri, işyeri sahibi S.D. isimli şahıs hakkında ayrınca “Mühür Bozma” suçundan işlem yaprak işyerini tekrar mühürledi.