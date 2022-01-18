Kapısı açık bırakılan binadaki bisikletleri çaldılar... O anlar kamerada

Küçükçekmece’de, bina kapısının açık olduğunu fark eden 3 hırsız, bodrum kattaki bisikletleri çaldı. Bisikletlerin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 6 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, kapının açık olduğunu fark edince binanın içine girdi. Üst katlara çıkan 3 kişi önce etrafı kontrol etti. Daha sonra bodrum kata inen hırsızlar, burada bulunan 3 bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Perşembe günü dışarı çıkmak için bodrum kata inen çocuklar, bisikletlerin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine babalarına söyledi. Babaları Hüseyin Akay, güvenlik kamerasını inceledi ve bisikletlerin 3 kişi tarafından çalındığını fark etti.

Akay, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelmesinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların binaya girerken ve bisikletleri çalma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

3 tane bisikletin yaklaşık 8-10 bin TL değerinde olduğunu belirten bisikleti çalınan çocuğun babası Hüseyin Akay, “Perşembe günü oğlum telefon açtı, baba bisikletim yok yerinde dedi. Kamera kaydına baktığım zaman 4-5 tane genç binaya giriyorlar, önce keşif yapıyorlar. Kimsenin olmadığını fark edince, bisikletleri tek tek alıp götürüyorlar. Araştırdık Kanarya’da oturan gençler olduğunu söylediler. Bisikletlerin hepsi faturalı, polislere haber verdik, geldi. Gerekli incelemeleri yaptı ve bunlardan şikayetçiyiz” diye konuştu.

Hırsızlardan bıktıklarını anlatan bina sakini Rıdvan Toprak, “Akşam saat 18.00 gibi 3 kişi binaya giriyor ve komşularımızın çocuklarının bisikletlerini çaldılar. İllallah ettik bu hırsızlardan, artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dış kapımız açık kalmış. Üst katlara çıkıyorlar, ayakkabılarımıza bakmışlar. Aşağıya gelip bodrum katından bisikletleri çalmışlar” şeklinde konuştu.