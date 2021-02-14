Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

İstanbul’da 4 ilçede 11 farklı adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanlarını zengin iş adamlarına gönderdikleri ortaya çıktı.
Kadınların fotoğraflarından katalog oluşturmuşlarÖte yandan, çalıştırılan mağdur kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanları ve müşterilerin bu yöntemle kadınları seçtiği tespit edildi. Şüphelilerin, iş adamlarından çok yüksek meblağlar aldıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Anna K. ve diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi.