Kayaşehir’de yoldan çıkan yolcu otobüsü yolun kenarındaki boş araziye uçtu. Otobüste fazla yolcu olmaması nedeniyle olası bir faciadan dönülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kayaşehir’de yoldan çıkan yolcu otobüsü yolun kenarındaki boş araziye uçtu. Otobüste fazla yolcu olmaması nedeniyle olası bir faciadan dönülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kayaşehir’de yoldan çıkan yolcu otobüsü yolun kenarındaki boş araziye uçtu. Otobüste fazla yolcu olmaması nedeniyle olası bir faciadan dönülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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