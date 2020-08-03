Kayışdağı’nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ataşehir Kayışdağı’nda orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan yangının çıktığı noktaya yakın yerde geçtiğimiz ayda orman yangının çıkmıştı.
Ataşehir Kayışdağı’nda orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ataşehir Kayışdağı’nda orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan yangının çıktığı noktaya yakın yerde geçtiğimiz ayda orman yangının çıkmıştı.