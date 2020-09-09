banner3088

Kendilerini uyaran genci darp ederek öldürdüler

İSTANBUL FATİH’TE GEÇTİĞİMİZ AY, KAVGA YAPAN İKİ GRUBU UYARAN GENÇ, UYARDIĞI KİŞİLER TARAFINDAN DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ. OLAYDAN SONRA KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞEN POLİS EKİPLERİ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASINDAN YOLA ÇIKARAK YAKALADI.

Kendilerini uyaran genci darp ederek öldürdüler

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz ay, kavga yapan iki grubu uyaran genç, uyardığı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, kaçan şüphelileri güvenlik kamerasından yola çıkarak yakaladı.

Olay, 19 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi İSPARK içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, olayda hayatını kaybeden Samet Eralp (28), aracı ile olay yerine gelerek bir arkadaşı ile birlikte bir süre eğlendi. Bu sırada park içerisinde bulunan iki grup arasında pitbull köpeği saldırtmaları sonucu kavga çıktı. Yaşanılanlar üzerine Samet Eralp, şüphelilerin olduğu gurubun yanına giderek “burada bu tip işler yapamazsınız“ şeklinde söylemlerde bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Eralp, gurupta bulunan Ufuk G. isimli şahsı yanında bulunan tabanca ile ateş ederek iki bacağından da yaraladı. Şüpheli gruptaki şahıslar da Eralp’ın elindeki silahı alarak darp edip olay yerinden uzaklaştılar. Eralp, aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olayın ardından geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tanık ifadeleri ve güvenlik kameraları taranarak, Resul U., İbrahim Y., Azat Ü., Süleyman S. ve Serhat T. isimli şahısların olaya dahil oldukları tespit edildi. Şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Küçükçekmece ilçesinde ikametlerinde yakalanan şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başı oyuncak sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye...
Başı oyuncak sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3211