Kocasinan sanayi sitesinde patlama

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü.
“Araçlarımızın üzerine duvarlar geldi”Patlama sesini duyan bir vatandaş, “Dükkanımızda oturuyorduk. Patlama sesi geldi. Buradan alev ve dumanlar çıktı. Toz dumanı. Duvarlar da yıkılınca, araçlarımızın üzerine duvarlar geldi. Şükür yaralama yoktu” ifadelerini kullandı.