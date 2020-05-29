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Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını

JANDARMA EKİPLERİ, İZOPROPİL ALKOL İLE SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETEN VE KORONA VİRÜS SALGININI FIRSATA ÇEVİREREK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK BAŞAKŞEHİR VE SULTANGAZİ’DE İKİ AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ. BASKINDA, 3 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 7425 LİTRE SAHTE EL DEZENFEKTANI, 205 LİTRE İZOPROPİL ALKOL, 180 LİTRE GLİSERİN YAĞI, 60 LİTRE KOKU ESANSI ELE GEÇİRİLDİ.

Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını

Jandarma ekipleri, İzopropil Alkol ile sahte dezenfektan üreten ve Korona virüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Başakşehir ve Sultangazi’de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, 3 şüpheli yakalanırken, 7425 litre sahte el dezenfektanı, 205 litre İzopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ele geçirildi.

Fahiş fiyatla piyasaya süreceklerdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başakşehir ve Sultangazi’de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların Korono virüs (Covid-19) salgını nedeniyle piyasa meydana gelen talep artışı nedeniyle piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri; elde edilen bilgiler ışığında, şüphelilerin haksız kazanç temin etmesine fırsat vermemek ve vatandaşlarımızın sahte dezenfektan kullanmalarının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçerek, Başakşehir ile Sultangazi’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Sultangazi’de imalat, Başakşehir’den satış

Jandarma ekipler buralarda yaptıkları aramalarda; 1 ve 5 LT. olarak şişelenmiş toplam 7425 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 205 litre İzopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 850 adet sahte etiket ele geçirildi. Baskında S.T., M.M.A. ve N.Ü. isimli 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

İzinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan iş yerleri mühürlenip ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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