Kripto para borsası Thodex’in binlerce yatırımcısını dolandırması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest

Kripto para borsası Thodex’in binlerce yatırımcısını dolandırması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kripto para borsası Thodex’in binlerce yatırımcısını dolandırması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest
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Kripto para borsası Thodex’in binlerce yatırımcısını dolandırması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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