Kripto para borsası Thodex’in binlerce yatırımcısını dolandırması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest
Kripto para borsası Thodex’in binlerce yatırımcısını dolandırması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.