Küçükçekmece açıklarında bir tekne alabora oldu: 4 kişi kurtarıldı

banner4243

Küçükçekmece açıklarından bir tekne henüz bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Teknede bulunan 4 kişi başka bir teknenin yardımıyla kurtarıldı.

Küçükçekmece açıklarında bir tekne alabora oldu: 4 kişi kurtarıldı
banner3909

Küçükçekmece açıklarından bir tekne henüz bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Teknede bulunan 4 kişi başka bir teknenin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece açıklarında yaşandı. İçinde 4 kişi bulunan bir tekne henüz bilinmeyen bir sebeple batmaya başladı. Olayı gören yakınlardaki bulunan başka bir tekne batan tekneye yanaştı. Büyük bölümü sular altında kalan teknede bulunan 4 kişi tek tek yüzerek kendilerine yardıma gelen tekneye çıkmayı başardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tekneden kurtarılan 4 kişinin sağlık durumu olay yerine gelen ambulansta kontrol edildi. Teknenin batma sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kağıthane’de inşaattaki gölete yüzmek için...
Kağıthane’de inşaattaki gölete yüzmek için...
  1. ASAYİŞ

banner3974

banner3552

banner4321

banner3841