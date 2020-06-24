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Küçükçekmece’de evin garajı motosikletli şahıslarca kurşunlandı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE, KİMLİĞİ BELİRSİZ MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİ TARAFINDAN BİR EVİN GARAJI KURŞUNLANDI.

Küçükçekmece’de evin garajı motosikletli şahıslarca kurşunlandı

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından bir evin garajı kurşunlandı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan kasklı motosikletli iki kişi sokağa geldi. Daha sonra şahıslardan biri yanındaki silahla içinde otomobil bulunan 4 katlı evin garajını kurşun yağmuruna tuttu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, mermiler garaj kapısına isabet etti. Silah sesleriyle uyanan vatandaşların geldiğini fark eden saldırganlar, olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, boş kovanlar üzerinde ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

İncelemenin ardından saldırganların yakalanması için ekipler, çalışma başlattı.

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