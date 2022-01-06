Küçükçekmece’de kadın kılığına giren çekiçli saldırgan serbest bırakıldı

Küçükçekmece’de kadın kıyafetleri giyip girdiği evdeki kadına çekiçle saldıran ve savcılığın tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk ettiği şüpheli, mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Ömür Sokak’taki bir evde yaşanan olayda, Naciye Olgunsay evinde kahvaltı yaptığı sırada kadın kıyafetleri giymiş bir şahsın çekiçli saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırılmış ve kafasına 10 dikiş atılmıştı. Olayı araştıran polis ekipleri saldırganın Naciye Olgunsay’ın alt komşusu Vefa E. olduğunu belirleyerek şahsı evinde gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği Vefa E., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.