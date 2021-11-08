Küçükçekmece’de müteahhit ile kafe sahibi arasında kavga: 2 yaralı

Küçükçekmece’de bir müteahhit ile kafe sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi 4. Cadde’de yaşandı. İddiaya göre, caddede müteahhit olduğu öğrenilen bir kişi ile kafe sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, müteahhidin içinde olduğu grupla kafe sahibinin içinde bulunduğu grup birbirine girdi. Kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancasından çıkan kurşunla 2 kişi vurularak yere yığıldı. Tabanca sesini duyan taraflar panikle ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve Özel Harekat ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, olaya karışan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.