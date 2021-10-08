Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
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Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

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