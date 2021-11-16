Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 34 BSS 117 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle, önünde seyreden N.C. idaresindeki 20 FJ 955 plakalı Volkswagen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Hyundai markalı otomobilin sürücüsü S.Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.