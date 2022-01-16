Makas atan sürücülere ceza yağdı

İstanbul’da, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye, toplamda 7 bin 780 TL para cezası uygulandı. Sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, makas atan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Seyir halinde gerçekleştirilen denetimler sırasında ekipler, 3 araç sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Takibe başlayan ekipler, D-100 Bahçelievler mevkiinde makas attığı tespit edilen Mertcan B.’ye toplam 2 bin 019 TL, D-100 Edirnekapı mevkiinde makas atan Şafak K.’ye de toplam 2 bin 019 TL ve D-100 Bakırköy mevkiinde makas atan Ozan İ.’ye ise toplam 3 bin 842 TL olmak üzere, toplam 7 bin 780 TL idari para cezası uygulandı.

Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç ve sürücülerine yönelik seyir halinde denetimler devam ediyor.