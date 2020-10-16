Mali Şube’den sahte para operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Fatih’te bir adrese sahte para operasyonu düzenledi. Operasyonda sahte 151 bin 600 dolar ve 33 bin Euro ele geçirildi.

Suriye uyruklu Khaled H. (26) isimli şahıs Çarşamba günü Fatih’te bir döviz bürosuna giderek 10 bin dolar bozdurmak istedi. İş yeri çalışanı H.B., dolarları para sayma makinesine koyduğunda sahte olduğunu anladı. Döviz büfesi çalışan şahsı oyalayarak polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri Khaled H.’yi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Gözaltındaki Khaled H. sahte paraları 16 bin TL karşılığında Fatih ilçesi Seyit Ömer Mahallesinde bulunan adresten aldığını söyledi. Ekipler zanlının bahsettiği adresi bir süre takibe aldı. Khaled H.’nin sahte paraları temin ettiği Suriye uyruklu Jaber El K. (51) isimli şahıs ikamet önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 151 bin 600 dolar, 33 bin Euro, para basımında kullanılan makine, para sayma makinesi, 21 adet para yapımında kullanılan solüsyon maddeleri, 1 adet mor ışık cihazı, 4 top para basımında kullanılan kağıt ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(ÖFA