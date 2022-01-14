Maltepe’de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı

Maltepe’de trafikte sürücülere yönelik emniyet kemeri denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile ilgilenen ve benzeri ihlallerde bulunan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri tarafından, sürücülerin emniyet kemeri kullanmaları ve emniyet kemeri takılmadığı durumlarda araçtan çıkan ikaz sesini bastırmak için kemer yerine toka kullanımı gibi konularda denetim gerçekleştirdi. Maltepe’de yapılan denetimde ayrıca sürücülerin belge ve evrakları da kontrol edildi. Emniyet kemeri ihlali maddesinden 196 TL, seyir halindeyken cep telefonu ile ilgilenme maddesinden 427 TL olmak üzere, 34 sürücüye farklı maddelerden cezai işlem uygulandı.

Seyir halindeyken cep telefonu ile ilgilenen sürücü Canberk Taha, “Kurallara uymak lazım. Bu ceza da bir ders olacak. 427 TL imiş” dedi.

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem uygulanan Muzaffer Başkaya, “Takmadık, cezamızı da yiyoruz. Takıyorum genelde. Boşluğumuza denk geldi” dedi.