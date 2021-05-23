Maltepe’de evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı

Maltepe’de ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen bir şahıs, evinin balkonuna çıkıp bileklerini keserek eşini ve çocuklarını rehin aldı. Daha sonra ailesini bırakan şahıs, polis tarafından yaklaşık 4 saatte ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Eşi ve kızı dışarı çıktıMahalle sakinlerinden Sinan Karakoç, “Öğleden sonra sesler duyduk. Aile içinde tartışma diye düşündük. İlk önce hanımıyla çocuğu evdeydi, sonra onlar çıktı, bu evde tek kaldı. Evde tek kalınca daha çok bağırmaya başladı. Önce bir ekip geldi sadece, konuşmaya çalıştılar ama bir çözüm üretemediler. Hemen ardından bir araç daha geldi. Olay daha da büyüdü. Kalabalık da artmaya başladı. Adam elinde bıçakla bazen dışarıya küfür ediyordu. Ama Allah’tan daire içinde ailesi falan yoktu. Ailesi dışarıdaydı. Başka birine zarar vermedi. Sadece kendine zarar verdi. Adamı almaları yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Aldıklarında adam hem kanlar içindeydi hem de baygındı” diye konuştu.