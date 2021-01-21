Maltepe’de lüks cip böyle alevlere teslim oldu

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan lüks cip bir anda alevlere teslim oldu. Cipin sürücüsü ile yanındaki kişi kendilerini araçtan dışarı attı. Cipin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Lüks cipin E-5’te alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.Yangına tanık olan Ümit Akıncı, "Araç aniden alev aldı. Büyük ihtimalle arızadan dolayıdır. Motorda bir arıza falan vardır. Ondan dolayı olmuştur. Herhangi bir çarpmadan dolayı falan olmadı. Büyük bir yangın oldu zaten. Yaralı falan olmadı. İnenler oldu" dedi.