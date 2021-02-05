Metrelerce arayla yaşanan iki kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre Çerkezköy - Büyükçavuşlu yolunda 500 metre arayla iki kaza meydana geldi. Çerkezköy istikametinde yaşanan ilk kazada hafif ticari araç, önünde seyir halindeki kargo taşıyan kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Silivri İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye sevk edildi.

Aynı yoldaki ikinci kaza yaklaşık 500 metre ileride yaşandı. İstanbul istikametine seyreden hafif ticari araç ve kum yüklü kamyon çarpıştı. Kaza kum yüklü kamyon devrilirken, kumlar da yola saçıldı. Hafif ticari araçta yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy - Büyükçavuşlu yolunda art arda yaşanan kazalar, trafiği de olumsuz etkiledi. Yolun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri araçların kaldırılması ve yolun biran önce trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 13:58