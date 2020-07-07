Nargile kafe işletmecileri normalleşmek istiyor

Beşiktaş’ta bir araya gelen nargile kafe işletmecileri basın açıklaması yaparak, normalleşme sürecinde kendi işletmelerinin de açılmasını talep etti. İşletmeciler, "Nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz" dedi.
Beşiktaş Meydan’da bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik nargile kafesi işletmecisi, normalleşme sürecinde henüz açılmamış olan işletmelerinin faaliyete geçmesi için taleplerini dile getirdikleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Normalleşmeyle birlikte birçok restoran, kafe vb. mekanların açılmış olmasına rağmen nargile kafelerin faaliyetine henüz izin verilmediğini, bu sebeple maddi zorluklar yaşadıklarını söyleyen işletme sahipleri, "Nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz" dedi.
"Nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz"
"Normal hayata dönmek istiyoruz"
Nargile kafe işletmecileri olarak normalleşme sürecinde kendi işletmelerinin de açılmasını istediklerini söyleyen Serkan Kızılay isimli işletme sahibi, ’’Yüzlerce işçimiz var. İşten çıkaramıyoruz, çıkarmakta istemiyoruz. Normal hayata dönmek istiyoruz. En azından açılış tarihiyle ilgili bir tarih verilirse ona göre tedbirlerimizi alırız. İş bir yana özel hayatımızdaki standartları da bir düzene koymamız gerekiyor. Kimimizin çocukları özel okullarda okuyor mevcut durum nedeniyle devlet okullarına göndermemiz gerekecek. Çünkü önümüzü göremiyoruz, bir an evvel iş yerlerimizi açmak istiyoruz. Bir taraftan mal sahiplerinden ihtarnameler geliyor. Çalışanlarımızın maaşlarını ödemek için kredi çekmek durumunda kaldık. Zor durumdayız yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz’’ dedi.
"Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz"
Bu süreçte çoğu işletmecinin kiralarını bile ödeyemeyecek durumda olduğunu söyleyen bir başka işletme sahibi Mehmet Mehdi Dalmaz ise, "Nargile ülkemizde bir sektör haline geldi. Devlet büyüklerimizden sektöre ilişkin bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir sürü çalışanımız var, bir çok kişiye istihdam sağlıyoruz. Çoğumuz kirasını ödeyemiyor, çalışanlarını maaşlarını ödemekte zorlanıyoruz. Yaklaşık 2 bin işletme var. Ortalama 10 kişi çalışıyor bir işletmede. İşletmecisiyle, tedarikçisiyle, çalışanıyla bir milyona yakın insanı ilgilendiren bir sektör. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz’’ diye konuştu.