Nöbetten dönen doktorun aracı takla attı

Büyükçekmece’de nöbetten dönen kadın doktorun kullandığı araç kontrolden çıkarak önce önündeki araca, ardından refüje çarparak takla attı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan doktor ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykent Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Meryem U. isimli hastanede nöbetten dönen kadın doktorun hakimiyetindeki 34 KR 7802 plakalı binek araç bir anda kontrolden çıktı. Araç önce 34 KR 0601 plakalı araca ardından da refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası kadın doktor çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Meryem U. kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgede oluşan yoğun trafik ise kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü.

Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş ise, “Bayan doktorun kullandığı araç önündeki araca çarpıp refüje çarpıyor takla atıyor. Durumu iyi nöbetten dönüyor” dedi